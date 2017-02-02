На Николаевщине задержали группу серийников, которые похищали у селян домашний скот

02.02.17 14:30Сколько просмотров этой статьи65Сколько комментариев этой статьи0

Трое жителей Николаевской области, один из которых уроженец другого государства, а еще двое - семейная пара, были задержаны «по горячим следам».

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ НП в Николаевской области.

Злоумышленники, ночью проникая в помещения граждан, забирали домашнюю живность и продавали ее предпринимателям.

Злоумышленники, укравшие у жителя Веселинивщины коня и корову, были задержаны уже на территории Доманевского района, куда они направились, чтобы продать уже разобранные туши животных.

Рассказывая полицейским подробности совершения краж, воры отметили, что был случай, когда им даже приходилось убегать верхом на украденной лошади.

Мужчины ранее уже привлекались к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений, поэтому имели опыт в таких «делах».

Преступную схему краж троица разработала по предложению одного из участников группы, разделив между собой обязанности таким образом, чтобы каждый имел чем заняться.

Готовились к преступлениям тщательно: для перевозки скота использовали легковой автомобиль «ВАЗ» с прицепом, выбирали домовладения, на территорию которых они могли зайти беспрепятственно: без собак, высоких заборов и замков на сараях. Также принимали во внимание, находится ли во дворах селян корм для скота.

«Трудовой стаж» группировки начался с марта прошлого года. За это время преступники успели обокрасть более 20 домовладельцев - жителей Веселиновского, Николаевского и Березанского районов Николаевской области. По словам злоумышленников, выручка с одной кражи могла составлять около 5000 грн.

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