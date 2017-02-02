В Кривоозерском районе совершенно разбойное нападение: похищенно более полумиллиона гривен

1 февраля 2017 в полицию Кривоозерского района поступило сообщение от местной жительницы о том, что ее родители стали жертвами разбойного нападения.

Как выяснилось, около полуночи в дом 55-летних пострадавших ворвались четверо преступников, одетых в камуфляжную форму, лица которых были закрыты балаклавами.

Злоумышленники избили и связали супругов. Распыляя мужчине в лицо слезоточивый газ и угрожая ножом, незнакомцы стали требовать отдать имеющиеся в доме денежные средства. Забрав 21000 долларов США и 40000 гривен, нападавшие скрылись в неизвестном направлении.

Домовладелец с телесными повреждениями был доставлен в больницу, женщина от госпитализации отказалась.

Следственным отделением Кривоозерского отделения полиции ВрадиевскогоОП ГУНП в Николаевской области начато уголовное производство по признакам ч.4 ст.187 УК Украины «Разбой», что наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества.