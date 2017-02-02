В Авдеевке обстреляли бригаду электриков

02.02.17 13:22Сколько просмотров этой статьи68Сколько комментариев этой статьи0

Энергетиков обстреляли во время ремонтных работ, сообщает директор Авдеевского коксохима.

Во время восстановления перебитых линий электропередач обстрелу в Авдеевке подверглась бригада ремонтников. Об этом сообщил директор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов.

"Плохие новости. Опять обстреляли энергетиков ДТЭК, несмотря на наличие патрулей ОБСЕ, несмотря на все письменные гарантии обеих сторон о том, что будет соблюдаться режим тишины. Бригады эвакуированы", - написал он на своей странице в Facebook.

Информацию также подтвердил и губернатор Донецкой области Павел Жебривский.

"Бригада электромонтажников из-за обстрелов так и не смогла пока выйти в район повреждения ЛЭП", - сказано в сообщении на Facebook.

По словам Жебривского, в частном секторе установлены две полевые кухни, которые обеспечивают горячим питанием и кипятком жителей старой части Авдеевки, страдающей от обстрелов больше всего.

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