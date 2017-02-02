В жилой застройке Авдеевки замечены танки

Западные журналисты сообщают, что такого противостояния не было с февраля 2015 года.

Среди жилых зданий Авдеевки находятся украинские танки. Об этом сообщил корреспондент ВВС Том Барридж, который сейчас находится в этом городе.

"Мы встретили украинских военных и танки в Авдеевке, которые, казалось, были готовы к действию. И мы услышали от них, что соглашение о прекращении огня в Украине не работает", – написал Барридж в своем Twitter.

Его коллега Кристофер Милллер сообщил, что в Авдеевке царят смерть и отчаяние".

"Я не видел такой битвы с февраля 2015 года. Но это все еще не дотягивает до уровня Дебальцево", – написал Миллер в Twitter.