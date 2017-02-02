20.01.17 07:171370
Марьинка под обстрелом, мины упали возле школы
|02.02.17 11:33
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В городе началась эвакуация детей.
В городе началась эвакуация детей.
Марьинку Донецкой области обстреливали с утра. Об этом сообщил глава Донецкой обладминистрации Павел Жебривский в Facebook.
"Только что обстреляли Марьинку. В городе горит дом. Мины легли возле школы. ГСЧС тушат пожар и проводят эвакуацию детей из школы", - написал Жебривский.
Данные об обстреле подтвердил глава облполиции Вячеслав Аброськин. В Facebook он сообщил, что учебный процесс приостановлен в обеих школах населенного пункта.
"Марьинка. Террористы палят по городу. Некоторые дома уже горят. Приостановлена учеба в обеих школах. Информация о пострадавших уточняется", - написал Аброськин.