Марьинка под обстрелом, мины упали возле школы В городе началась эвакуация детей. Марьинку Донецкой области обстреливали с утра. Об этом сообщил глава Донецкой обладминистрации Павел Жебривский в Facebook. "Только что обстреляли Марьинку. В городе горит дом. Мины легли возле школы. ГСЧС тушат пожар и проводят эвакуацию детей из школы", - написал Жебривский. Данные об обстреле подтвердил глава облполиции Вячеслав Аброськин. В Facebook он сообщил, что учебный процесс приостановлен в обеих школах населенного пункта. "Марьинка. Террористы палят по городу. Некоторые дома уже горят. Приостановлена учеба в обеих школах. Информация о пострадавших уточняется", - написал Аброськин. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама