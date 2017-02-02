В Индии девушка заманила бывшего жениха в постель и отрезала ему половой орган‍

В индийском городе Наугаван-Даршен-Сингх произошел шокирующий инцидент. Девушка отомстила бывшему жениху за то, что он предпочел другую женщину.

Дело в том, что родителей молодого человека не устроило происхождение его возлюбленной, и парню подобрали другую невесту. Даже успели назначить свадьбу с новой избранницей.

Однако брошенная девушка решила наказать бывшего возлюбленного.

Для этого несостоявшаяся невеста пригласила парня к себе в гости и соблазнила его. Девушка завязала глаза молодому человеку, и отрезала ему половой орган ржавым серпом.

После такого жесткого наказания пострадавший попал в больницу, однако врачам не удалось спасти его «достоинство». Сейчас по факту произошедшего местные правоохранители проводят проверку.