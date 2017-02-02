В центре Николаева подожгли люксовый «Мерседес» известного чеченского бизнесмена Вечером в среду, 1 февраля, во дворе дома № 31 по ул. Адмиральской загорелся внедорожник «Мерседес». Пожар вспыхнул около 19.00. Загорелся отсек, в котором расположен двигатель. Прибывшие на место происшествия пожарные при помощи пены быстро потушили пожар. Однако, весть передний отсек у автомобиля выгорел, что делает проблематичным его восстановление. Как удалось выяснить «Новостям-N», автомобиль принадлежит известному николаевскому бизнесмену, выходцу из Чеченской республики Азамату, который проживает в этом дворе. Автомобиль "Мерседес" был приобретен им в 2014 году за 2 миллиона 300 тысяч гривен. На месте происшествия работает опрегруппа Центрального отдела полиции. В качестве основной версии рассматривается поджог. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама