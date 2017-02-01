Николаевский депутат от «БПП» унизил жителей Донбасса, заявив, что название их региона произошло от ругательства

01.02.17 19:15Сколько просмотров этой статьи51Сколько комментариев этой статьи0

Депутат Николаевского городского совета от партии «Блок Петра Порошенко» Евгений Рымарь написал унизительный пост в социальной сети «Facebook» в отношении жителей Донбасса, заявив, что данный регион назван от английского ругательного слова, об этом пишет "Преступности. НЕТ"

«Немного фактов о донбассе: А вы знали что основателем Донецка был англичанин Джон Юз? Мало того, название донбасс произошло от английского dumbass, что в переводе на русский означает «д@лб@еб», - написал депутат.

В ответ на это заявление избранника из пропрезидентской партии многие его подписчики возмутились, написав, что это неприемлимо – оскорблять людей целого региона при том, что сказанное не имеет никакого отношения к реальности, так как слово «Донбасс» - это производная от «Донецкого бассейна» залежей каменного угля.

В комментарии корреспонденту «Преступности.НЕТ» Евгений Рымарь подтвердил, что это действительно его слова и это его позиция.

Отметим, что статьей 161 Уголовного кодекса Украины за умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, на унижение национальной чести и достоинства или оскорбление чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями, а также прямое или косвенное ограничение прав или установление прямых или косвенных привилегий граждан по признакам расы, цвета кожи, политических, религиозных и других убеждений, пола, этнического и социального происхождения, имущественного состояния, местожительства, по языковым или другим признакам, предусмотрена ответственность в виде штрафа до 850 гривен или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до пяти лет.

Похожие новости

16.09.14 15:38Депутаты ввели особый статус для Донбасса и освободили боевиков от ответственности

29.08.14 15:26Оксана Янишевская: Мы должны обеспечить предоставление качественной помощи переселенцам

06.08.14 11:48В ООН посчитали количество убитых на востоке Украины

14.06.14 12:10Уничтожен лидер мариупольских террористов «Чечен»

10.04.12 14:40Занимательное обществоведение

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Среда, 01.02.2017

Закругление верхнее-левое

21:00Агент Зозули: "Называть герб Украины неонацистским символом – это удар по всей стране"

20:30Рынок легковых авто в Украине в январе вырос на 54%

20:15Россия «отгораживается» от Беларуси

20:00Променявшая Украину на Россию легкоатлетка хочет выступать под нейтральным флагом

19:50Глава ОГА Савченко за три месяца купил внедорожник, квартиру в Николаеве и продал недвижимости на 19 миллионов

19:45Фермеры готовят «тракторный марш» на Москву

19:30Боевики атаковали сотрудников ООН в Западной Африке: пять человек погибли

19:15Николаевский депутат от «БПП» унизил жителей Донбасса, заявив, что название их региона произошло от ругательства

19:00The Washington Post: Трамп вступил в должность, в Украине падают ракеты

18:45Тройное ДТП в центре Николаева: возле СБУ столкнулись "Шевроле", "Хюндай" и "Шкода"

18:35В зоне АТО погиб николаевский солдат – у него остались четверо детей

18:30Меган Маркл рассказала, как ей удалось завоевать сердце принца Гарри

18:15В Николаеве задержали отморозка, который забил до смерти стулом 50-летнего мужчину

18:00В Черном море российские военные обстреляли самолет Военно-морских сил Украины

17:50Смерть в утробе: преступная халатность врачей на Николаевщине

17:45АМКУ признал ГКП «Николаевводоканал» монополистом и оштрафовал почти на 70 тысяч гривен

17:30Кабмин откажется повысить пенсионный возраст в Украине – Рева

17:15Ученые: чтобы избежать смертельных заболеваний, нужно жить в горах

17:00Очередной отряд николаевских спецназовцев отправился в зону АТО

16:50Николаевские журналисты возмущены поведением председателя ОГА Савченко

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

18.01.17 21:131400

«Украинский десант». Названы имена политиков, которые поедут на инаугурацию Трампа

18.01.17 21:261710

Как на Крещение окунуться в ледяную воду и не навредить себе: главное правило для николаевцев - пить перед купанием нельзя!

18.01.17 21:331290

Надежда Савченко заявила, что умеет хранить государственную тайну

18.01.17 21:461420

Крещенское волшебство сохранит красоту и исполнит желания: готовимся к празднику

Самые читаемые

25.01.17 09:2212920

Сегодня День Татьяны – праздник студентов

24.01.17 00:417970

«Почему пенсионеры платят квартплату, а депутат Филевский нет?», - Владислав Чайка

22.01.17 08:475690

Рева о пенсионной реформе: будет шок

29.01.17 19:255470

«Свободовцы» прошли по центру Николаева факельным шествием

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама