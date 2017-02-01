В Николаеве задержали отморозка, который забил до смерти стулом 50-летнего мужчину

01.02.17 18:15Сколько просмотров этой статьи53Сколько комментариев этой статьи0

Злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении указанного уголовного правонарушения и задержано в порядке ст.208 УПК Украины. Досудебное следствие по делу продолжается, решается вопрос об избрании меры пресечения - сообщают Николаевские Известия.

Ранее сообщалось об обнаружении в доме по ул. Чкалова Заводского района г. Николаева тела 50-летнего мужчины с многочисленными травмами головы и туловища.

Данный факт был внесен в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией преступления, предусмотренного ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины «Умышленное убийство».

В течение суток оперуполномоченные криминальной полиции Заводского отдела полиции совместно с коллегами из Управления уголовного розыска ГУНП в Николаевской области установили, что уголовное правонарушение совершил 33-летний ранее судимый местный житель.

Мужчина несколько лет назад освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за совершение ограбления.

Оперативники Заводского района установили местонахождение злоумышленника и задержали его. Мужчина своей причастности к совершенному не отрицал и рассказал, как все происходило.

В тот день злоумышленник и погибший вместе распивали спиртные напитки по месту жительства последнего. Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого хозяин дома начал высказываться в адрес гостя нецензурной бранью

. Возмущенный оскорблениями, злоумышленник схватил стул и ударил им потерпевшего по голове. Домовладелец упал на пол, но «товарища» это не остановило, и он нанес погибшему еще несколько ударов по голове и туловищу.

«Проучив» хозяина, «гость» ушел в другую комнату и лег спать. Проснувшись утром, мужчина подошел к избитому, чтобы проверить, все ли с ним в порядке, но тот уже не подавал признаков жизни. Осознав, что натворил, «товарищ» испугался и быстро покинул место происшествия.

О том, что произошло, в полицию сообщили знакомые погибшего, которые в тот день пришли к нему домой. Из показаний соседей, потерпевший, который также имел за плечами криминальный опыт, вел антисоциальный образ жизни и злоупотреблял спиртными напитками.

По результатам проведенной судебно-медицинской экспертизы, смерть погибшего наступила в результате травматического шока в сочетании с травмами тела, в связи с чем происшествие было переквалифицировано на ч.2 ст.121 Уголовного кодекса Украины «Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего», санкция которой предусматривает наказание от семи до десяти лет лишения свободы.

Продолжается досудебное расследование, следователями устанавливаются все обстоятельства преступления. Злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении указанного уголовного правонарушения, мужчина задержан в порядке ст.208 УПК Украины. Избирается мера пресечения. Заводский отдел полиции ГУНП Николаевской области

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