В БСМП прооперировали Дмитрия Макса — извлекли 1 пулю от травмата

01.02.17 12:29Сколько просмотров этой статьи50Сколько комментариев этой статьи0

Врачи Николаевской больницы скорой медицинской помощи (БСМП) уже закончили операцию владельцу похоронного бюро Дмитрию Максу, раненому сегодня утром.

Об этом рассказал «Новостям-N» по телефону главный врач БСМП Александр Демьянов.

В ходе операции была извлечена резиновая пуля от травматического пистолета. Ранение оказалось непроникающим, пуля застряла под кожей, над левой надбровной дугой. Других травм на теле пострадавшего не обнаружено.

После операции Дмитрий Макс госпитализирован в отделение нейрохирургии.

Напомним, что сегодня утром, во дворе областного бюро судебно-медицинских экспертиз неизвестный трижды стрелял во владельца бюро ритуальных услуг Дмитрия Макса.

В результате пострадавший получил ранение в голову. На месте происшествия обнаружены 3 гильзы от травматического пистолета.

Это уже второе покушение на Дмитрия Макса за последние полгода. В августе 2016 в него также стреляли из травматического оружия. Злоумышленники тогда так и не были найдены.

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