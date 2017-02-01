Коммерсанты на Николаевщине чуть не сорвали инвестпроект на 300 млн евро

01.02.17 12:24Сколько просмотров этой статьи47Сколько комментариев этой статьи0

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Николаевской области сделку, которая могла сорвать реализацию международного инвестпроекта по электрификации и строительства второго железнодорожного пути на участке Долинская - Николаев - Колосовка общей стоимостью 300 000 000 евро.

Как сообщает " Новости Николаева" Правоохранители установили, что местные коммерсанты получили в аренду 3,5 гектара земли для строительства эксплуатационной базы своего предприятия. Для производственных нужд дельцы захватили соседний железнодорожный участок, через который должна была проходить вторая колея.

Сотрудники спецслужбы задокументировали, что коммерсанты, в частности, разрушили земельную насыпь и другие инженерные сооружения железнодорожников. На незаконно присвоенном участке они проложили дорогу для проезда собственного транспорта.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 197-1 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные следственные действия. Все противоправные работы на железнодорожном участке прекращены.

Похожие новости

31.01.17 14:25В Коблево и близлежащих сёлах планируют организовать круглогодичный курорт

10.01.17 14:01При восхождении на вулкан в Гватемале насмерть замерзли туристы

19.01.16 12:03Как будут штрафовать тех, кто не платит налог на недвижимость, — налоговая

27.05.14 13:53Налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка для физических лиц

02.03.12 09:14Николаевский губернатор настаивает на экономически обоснованных тарифах ЖКХ

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Среда, 01.02.2017

Закругление верхнее-левое

14:35Российская сторона СЦКК предоставила письменные гарантии прекращения огня для проведения ремонта инфраструктуры в Авдеевке

14:30Около 900 сотрудников Госдепа подписали меморандум против миграционной политики Трампа

13:48Николаевские дороги: деньги на ветер?

13:34Савченко о покушении на директора похоронного бюро

13:22Заболеваемость гриппом и ОРВИ на Николаевщине не превышает уровень эпидемического порога

13:15Ситуация с новым городским кладбищем - жители Кульбакино протестуют

12:50Таинственные «гребни» высотой с 16-этажный дом найдены на Марсе

12:34Донецк остался без воды из-за обстрелов

12:29В БСМП прооперировали Дмитрия Макса — извлекли 1 пулю от травмата

12:24Коммерсанты на Николаевщине чуть не сорвали инвестпроект на 300 млн евро

12:19Старый Николаев: 52 факта о родном городе

11:53В Китае увеличится количество вакансий для украинцев

11:46Королева Великобритании Елизавета II посмертно помиловала 49 тысяч геев

11:42МФК "Николаев" на сборах забил 9 голов команде из Словакии

11:38Из-за аварии крейсера США в Японии возникла угроза экологической катастрофы

11:35Народные приметы на февраль

11:09В Николаеве стреляли в директора похоронного бюро

11:04Как улучшить иммунитет?

10:59В новом директоре николаевской "Укрпочты" видят агента Кремля

10:58Какой сегодня церковный праздник: 1 февраля - День памяти преподобных Макария Великого и Саввы Сторожевского

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

18.01.17 14:382370

В Украине запускается новая услуга дистанционной поддержки семей с аутистами «Наша Дитина»

Фото: ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области

18.01.17 14:571170

Николаевские спасатели провели рейд по заброшенным домам, где могут обитать бомжи

18.01.17 15:161280

СБУ разрешила Королевой приехать в Киев похоронить бабушку

18.01.17 15:281320

Полиция разыскивает без вести пропавшего жителя Николаевщины

Самые читаемые

25.01.17 09:2212850

Сегодня День Татьяны – праздник студентов

24.01.17 00:417890

«Почему пенсионеры платят квартплату, а депутат Филевский нет?», - Владислав Чайка

22.01.17 08:475650

Рева о пенсионной реформе: будет шок

29.01.17 19:255420

«Свободовцы» прошли по центру Николаева факельным шествием

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама