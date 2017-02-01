Коммерсанты на Николаевщине чуть не сорвали инвестпроект на 300 млн евро

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Николаевской области сделку, которая могла сорвать реализацию международного инвестпроекта по электрификации и строительства второго железнодорожного пути на участке Долинская - Николаев - Колосовка общей стоимостью 300 000 000 евро.

Как сообщает " Новости Николаева" Правоохранители установили, что местные коммерсанты получили в аренду 3,5 гектара земли для строительства эксплуатационной базы своего предприятия. Для производственных нужд дельцы захватили соседний железнодорожный участок, через который должна была проходить вторая колея.

Сотрудники спецслужбы задокументировали, что коммерсанты, в частности, разрушили земельную насыпь и другие инженерные сооружения железнодорожников. На незаконно присвоенном участке они проложили дорогу для проезда собственного транспорта.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 197-1 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные следственные действия. Все противоправные работы на железнодорожном участке прекращены.