Из-за аварии крейсера США в Японии возникла угроза экологической катастрофы

01.02.17 11:38Сколько просмотров этой статьи59Сколько комментариев этой статьи0

Ракетный крейсер США Antietam сел на мель в токийском заливе, недалеко от города Йокосука. Как результат, произошла утечка гидравлического масла.

Об этом сегодня, 1 февраля, заявили официальные лица ВМС Японии, новость передает «Пресса Украины».

Инцидент произошел во вторник вечером, 31 января. Представитель ВМС Японии Дариан Уилсон заявил, что пострадавших не было.

Однако, в настоящее время проводится оценка экологического ущерба. На месте происшествия работают представители японского МВД. Известно, что из крейсера вытекло около 1100 галлонов масла.

«Буксиры вытащили Antietam назад на пирс еще во вторник», - добавил Уилсон.

По его словам, гребные винты корабля придется ремонтировать. После этого крейсер сможет восстановить нормальную работу в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Стоит отметить, что данная область регулярно используется США и Морскими силами самообороны Японии для остановки судов.

Как сообщалось ранее, минувшей осенью в Японии произошла экологическая авария - на дно пошел танкер с 400 тоннами каустической соды.

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