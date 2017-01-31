В самолете случайно обнаружили крупную партию кокаина

Рабочие выполняли плановое техническое обслуживание самолета и наткнулись на наркотики

Партия кокаина стоимостью около 430 тысяч долларов абсолютно случайно была обнаружена в самолете компании American Airlines. Об этом сообщает Fox News.

Рабочие в городе Талса штата Майями выполняли плановое техническое обслуживание самолета и наткнулись на наркотики, упакованные в семь пакетов в форме брикетов. Техник по проверке системы электроники заметил, что части передней опоры шасси, где находятся передние колеса самолета, выглядели как новые.

Он открыл их и оттуда выпали пакеты с наркотиками. Служащий немедленно позвонил в офис шерифа округа.

"Этот самолет на самом деле прилетел из колумбийской Боготы и приземлился в Майами, где должен был пройти компьютерную проверку в рамках планового технического обслуживания. Пока неизвестно, как кокаин попал внутрь самолета", – сказал представитель управления шерифа округа Талса Майк Мур.

Наркотики были конфискованы, и American Airlines начала собственное расследование. Согласно данным TulsaWorld.com, примерно такое же количество кокаина было обнаружено на самолете American Airlines в Талсе 1 декабря 2015 года.

Ранее сообщалось, что около 370 килограммов кокаина были обнаружены сотрудниками завода Coca-Cola, расположенного недалеко от Марселя.