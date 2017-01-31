В Николаеве у 32-летнего водителя Toyota Land Cruiser нашли пакет с патронами и пистолетом

Незадолго до полуночи в городе Николаеве на улице Чкалова за нарушение правил дорожного движения патрульные остановили водителя Toyota Land Cruiser. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции города Николаева - об этом сообщает издание Мой Город

Во время общения с инспекторами 32-летний водитель, житель Ингульского района Николаева, очень нервничал, поэтому стражи порядка решили провести поверхностную проверку транспортного средства.

При этом на переднем пассажирском сиденье патрульные нашли пакет с патронами (около 50) и предмет, похожий на пистолет.

Мужчина признался, что пистолет для отстрела резиновых пуль принадлежит ему. На место происшествия инспекторы вызвали работников следственно-оперативной группы отдела полиции.