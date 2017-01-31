В Николаеве неизвестные напали на директора одной из крупнейших школ

31.01.17 13:15Сколько просмотров этой статьи24Сколько комментариев этой статьи0

Вечером в понедельник, 30 января, в подъезде дома по проспекту Центральному (Ленина) было совершено нападение на директора Николаевского муниципального коллегиума Сергея Сичко. Об этом сообщает издание Новости Н.

Сичко возвращался с работы около 18.00 — в это день в школе было совещание. Поставив свой автомобиль Kia Cerato, он отправился домой.

В подъезде на Сергея Михайловича напал неизвестный, который нанес ему несколько ударов в лицо, после чего забрал у него бумажник и скрылся.

Добычей преступника стала небольшая сумма денег — около 200 гривен, документы на машину, две банковские карточки и мобильный телефон.

В результате нападения Сергей Сичко получил травмы лица, сотрясение головного мозга.

О случившемся он сообщил в полицию. Ведется поиск грабителя.

Сергей Сичко является одним из наиболее известных работников образования Николаевщины. Более 25 лет он возглавляет школу № 38, позже преобразованную в муниципальный коллегиум.

Ему присвоено звание «Народный учитель Украины», являющееся высше степенью звания «Заслуженный учитель Украины».

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