В Ужгороде собака напала на пенсионерку и ее питомца. Видео

Женщина получила рваные раны рук.

В Ужгороде собака напала на пенсионерку, когда та возвращалась с прогулки вместе со своим питомцем. В результате нападения женщина получила множественные рваные раны рук.

Пострадавшая рассказала, что она как обычно выходила выгуливать своего любимца, таксу по кличке Капа. Когда пенсионерка возвращалась с прогулки, со стороны входа в дом появился большой пес и набросился на маленького питомца женщины. Потом собака несколько раз укусила старушку за руки. Ее 5-летняя такса Капа умерла.

На камерах видеонаблюдения, которые были установлены на соседнем подъезде, видно, что рядом с агрессивным псом шла женщина. Предполагается, что это была его хозяйка.

Сначала женщина будто пыталась позвать его, но животное не реагировало. Через три минуты, когда собака покалечила Нину Георгиевну и загрызла таксу, женщина вместе с собакой спокойно ушла! Семья пострадавшей обратилась в полицию, чтобы привлечь к ответственности владелицу большой собаки.

Очевидцев происшествия просят сообщить о месте нахождения хозяйки или пса, ведь неизвестно, болело ли животное бешенством.

Пожилая женщина, после нападения, вынуждена теперь ежедневно в течение 3 месяцев ездить в городскую поликлинику на перевязки и уколы вакцины.