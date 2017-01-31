На Николаевщине мошенницу, которая обманывала пенсионеров, приговорили к 5,1 годам

31.01.17 12:51Сколько просмотров этой статьи39Сколько комментариев этой статьи0

Баштанская местная прокуратура поддержала государственное обвинение в отношении жительницы города Снигиревка по обвинению в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.185, ч.3 ст.186, ч.2 ст.190 УК Украины (кража с проникновением в жилище, грабеж, мошенничество). Об этом сообщает Баштанская местная прокуратура.

Баштанская местная прокуратура поддержала государственное обвинение в отношении жительницы города Снигиревка по обвинению в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.185, ч.3 ст.186, ч.2 ст.190 УК Украины (кража с проникновением в жилище, грабеж, мошенничество). Об этом сообщает Баштанская местная прокуратура.

В суде доказано, что обвиняемая свою преступную деятельность начала еще в 2014 года.

Представляясь работником социальной службы энергоснабжающего или банковского учреждения, она вводила в заблуждение пенсионеров и получала от них денежные средства как чрезмерно уплаченную помощь, излишне перечисленные средства и тому подобное.

Кроме того, подозреваемая, проникая в дома лиц и пользуясь их беспомощным состоянием завладевала денежными средствами.

В течение двух лет ее жертвами стали 12 пожилых людей в возрасте от 76 до 88 лет. В общем аферистка выманила у пенсионеров более 36 000 гривен.

16.01.2017 приговором Березнеговатского районного суда она признана виновной в совершении инкриминируемых ей преступлений и приговорена к 5 годам 1 месяцу лишения свободы.

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