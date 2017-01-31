Россия и боевики пообещали остановить обстрелы на 7 часов в адской Авдеевке

31.01.17 11:35Сколько просмотров этой статьи59Сколько комментариев этой статьи0

Сегодня, 31 января, с 10:00 до 17:00 в Авдеевке на Донетчине боевики должны прекратить обстрелы города, которые продолжаются здесь еще с выходных.

Об этом сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"Во время утреннего координационного совещания поступила информация от СЦКК (Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон) о том, что поступила письменная гарантия с российской стороны о прекращении обстрелов с 10:00 до 17:00.

Ремонтные бригады приступают к работе. Ожидаем прибытия в Авдеевку представителей миссии ОБСЕ для работы в зеркальном режиме", - уточнил Жебривский.

По состоянию на восемь часов утра 31 января в Авдеевке установили и подготовили к работе дополнительные пункты для выдачи горячего питания и горячей воды жителям города. "Скординувалы действия руководителей городов и районов области на случай возможной эвакуации жителей Авдеевки.

По состоянию на сейчас в течение дня можем эвакуировать до 8 тысяч человек. Города области по состоянию на сейчас готовы принять до 9 тысяч человек.

В детских учреждениях области готовы в любой момент принять более тысячи детей. На подъезде к городу около 10 тонн продуктов питания. Военные предоставили дополнительные полевые кухни", - отметил Жебривский.

Напомним, из-за повреждения инфраструктуры в городе нет света и тепла. В Авдеевке объявили чрезвычайное положение. Сейчас в Авдеевке проживает около 16 тысяч человек. Из них две тысячи - дети.

В городе - 153 многоэтажные дома и 3,5 тыс. домов частного сектора. К охране правопорядка в обесточенном городе привлекли дополнительные наряды Национальной полиции.

Авдеевская больница работает в штатном режиме на мощных генераторах. На автономном отоплении также две школы и детский сад. Они сейчас также работают в режиме пунктов обогрева.

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