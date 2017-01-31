На Николаевщине "подруга" дважды крала мобильные телефоны у женщины

31.01.17 10:36Сколько просмотров этой статьи72Сколько комментариев этой статьи0

Благодаря своевременному сообщению граждан, вещь, которая была добыта преступным путем, возвращена владелице.

По словам 43-летней потерпевшей правоохранителям стало известно, что еще в декабря 2016 года ее подруга, собравшись домой после застолья, организованного потерпевшей, попросила домовладелицу предоставить ей возможность воспользоваться ее мобильным телефоном, мол очень нравятся мелодии, и она хочет перекачать их на свой сотовый.

Ничего не подозревая, женщина предоставила свое средство связи, но больше его не видела. На вопрос заявительницы, когда же знакомая вернет телефон, та ответила, что потеряла чужое имущество.

Потерпевшая в полицию не заявила о потере, а, приобретя новое средство связи, снова устроила застолье, на которое снова пригласила ту же знакомую.

А на следующий день женщина обнаружила, что пропал ее новый мобильный телефон. Домовладелица, хотя и подозревала свою «подругу», однако в милицию, жалея знакомую, с заявлением не обратилась.

Через некоторое время к участковому инспектору полиции пришли жители села Витовского района и сообщили, что односельчанка предложила им приобрести по выгодной цене средство связи, но они были не уверены, что телефон принадлежит именно «продавщице».

Полицейский, отреагировав на обращение граждан, опросил знакомых возможной злоумышленницы, среди которых и обнаружил потерпевшую.

29-летняя злоумышленница призналась в содеянном и рассказала, что, увидев телефон у своей подруги, решила его забрать и перепродать, так как ей нужны были денежные средства.

Однако вырученные деньги быстро закончились и злоумышленница решила снова «подзаработать», забрав еще одно средство связи в той же подруги.

Полицейские вернули владелице похищенное у нее имущество.

Следственным отделением Витовского отделения Корабельного ОП ГУНП в Николаевской области начато уголовное производство по признакам ч.1 ст.190 УК Украины

«Мошенничество», санкция которой предусматривает наказание от наложения штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет, и ч.2 ст.185 УК Украины

«Кража», санкция которой предусматривает арест на срок от трех до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Злоумышленнице объявлено о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжаются следственные действия.

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