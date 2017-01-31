Мать, бросившая на Николаевщине новорожденную дочь, оставила прощальную записку

31.01.17 10:09Сколько просмотров этой статьи63Сколько комментариев этой статьи0

На Николаевщине ищут женщину, которая подбросила чужим людям новорожденную дочь. Младенца нашли в подъезде одного из домов поселка Первомайское и вызвали полицию и скорую, говорится в сюжете ТСН.

Ребенка обнаружил сельский сторож Александр Луценко, который в 6:00 утра возвращался с работы и услышал плач. "Думаю, я фильмов насмотрелся? Спускаюсь, фонариком подсветил – дите! Маленькие ручки такие, я испугался, не знаю, что делать", - говорит он.

"Взяла одеяло открыла, так за лицо – не холодное еще. Значит, кто-то утром подкинул", - говорит соседка по подъезду Полина Дыбская. Найденыша занесли в самую теплую квартиру, пока ехали медики и полиция.

"Одеяло было порезана на три части, простынь подрана на тряпки, этими тряпками завернут. Она, видно, кормила, потому что еще молоко засохшее было здесь", - рассказала жительница с.Первомайское Юлия Климюк.

При девочке была и записка от ее матери. В ней женщина просит назвать дочку Эмилией, а ее саму не искать, потому что, мол, очень больна. "Прошу вас: отдайте мою девочку в надежные руки. Мне осталось жить не долго, у меня рак последней стадии, а муж алкоголик – она с ним погибнет. Я этого не хочу. Пожалуйста, не судите меня, помогите моей девочке", - цитируют свидетели записку матери.

Медики говорят, что девочка родилась доношенной и полностью здоровой, ее вес 3 кг. Месяц она пробудет в больнице с профилактической целью – чтобы исключить возможные осложнения.

"Учитывая характер пуповины – где-то дня три от рождения. Пуповина была перевязана обыкновенной нитью домашней. По характеру обработки – роды проходили дома, поэтому сделан забор крови на иммунитет к столбняку", - рассказала областной детский неонатолог Наталья Мартьянова.

В селе теряются в догадках, откуда взялся младенец и кто эта женщина, которая его оставила. Люди даже не могут кого-то предположить, потому что всех беременных знают.

"Может, из какого-то села. Здесь же вот трасса идет", - предполагает жительница Первомайского Полина Дыбская.

В полиции открыли уголовное производство и уже ищут мать, которая оставила ребенка в опасности.

"Мы проверяем информацию о женщинах, которые были беременны – становились или не становились на учет. В своем районе и в соседних районах. Просьба к гражданам, которые владеют информацией о матери или обстоятельствах события – обращаться на линию 102", - просит начальник Витовского отделения полиции Николаевщины Александр Гринчук.

Медики же добавляют, что если диагноз, указанный в записке, правдивый – найти роженицу будет не трудно. Но ей теперь грозит до трех лет лишения свободы

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