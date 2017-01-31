В Николаеве горела шелуха, которой утеплили здание

30 января в 11:51 в оперативно-диспетчерскую службу Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области от очевидцев поступило сообщение о том, что из-под крыши помещения по ул. Кузнечная в г. Николаеве идет дым.

По прибытию на место двух отделений 3 Государственной пожарно-спасательной части по охране Заводского района установлено, что тлеет шелуха подсолнечника в мешках, которые использованы в качестве утеплителя одноэтажного хозяйственного помещения частного предприятия.

Также известно из novosti-mk.org что в здании находился газовый баллон, который пожарные вынесли, не допустив его взрыва. В 12:12 спасатели локализовали пожар и в 12:27 ликвидировали на площади 15 м.кв.

Предварительная причина его возникновения - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

Для тушения привлекалось 3 единицы техники и 12 человек личного состава, сообщили в главном спасательном ведомстве области.