В Николаеве горела шелуха, которой утеплили здание

31.01.17 08:03Сколько просмотров этой статьи73Сколько комментариев этой статьи0

30 января в 11:51 в оперативно-диспетчерскую службу Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области от очевидцев поступило сообщение о том, что из-под крыши помещения по ул. Кузнечная в г. Николаеве идет дым.

По прибытию на место двух отделений 3 Государственной пожарно-спасательной части по охране Заводского района установлено, что тлеет шелуха подсолнечника в мешках, которые использованы в качестве утеплителя одноэтажного хозяйственного помещения частного предприятия.

Также известно из novosti-mk.org что в здании находился газовый баллон, который пожарные вынесли, не допустив его взрыва. В 12:12 спасатели локализовали пожар и в 12:27 ликвидировали на площади 15 м.кв.

Предварительная причина его возникновения - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

Для тушения привлекалось 3 единицы техники и 12 человек личного состава, сообщили в главном спасательном ведомстве области.

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