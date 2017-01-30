За день ранены 20 военных, трое погибли - штаб АТО

30.01.17 21:38Сколько просмотров этой статьи18Сколько комментариев этой статьи0

Всего зафиксировано 37 обстрелов позиций ВСУ

В результате обстрела пощзиций ВСУ трое военных погибли, семнадцать получили ранения и трое получили травмы. Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook.

"На Донецком направлении российско-оккупационные войска из 152 и 122 миллиметровой артиллерии, 120 и 82 миллиметровых минометов, гранатометов и стрелкового оружия многократно обстреливали Авдеевку, Новотроицкое Луганское, Невельске и Опытное", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что по Песках и Авдеевке в течение дня вели огонь танки.

На Мариупольском направлении из 152 миллиметровой артиллерии велся огонь по Водяному. Из минометов обстреливали Красногоровку и Лебединское. Из гранатометов и стрелкового оружия - Павлополь, Талаковку, Гнутово, Широкино и Водяное.

В целом зафиксировано 37 обстрелов.

В ДНР же заявили, что за сутки якобы от обстрелов военных погибли два мирных жителя и трое получили ранения

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Понедельник, 30.01.2017

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