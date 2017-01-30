Миколаїв. Водій після сварки з дружиною вирішив зігнати гнів на поліцейських

В Миколаєві поліцейське авто потрапило під удар від нетверезого водія, йдеться в ТСН.

Авто стояло припарковане на дорозі. Копи були всередині разом з іншим водієм, якого зупинили для перевірки документів. У цей момент у службову машину врізався позашляховик.

Від потужного удару авто поліцейських розвернуло і воно влетіло в машину, яку перед цим зупинили. Обидва поліцейських зазнали травм. Їх забрала швидка.

У крові водія позашляховика виявили 1, 7 проміле алкоголю. Просто в очі поліцейським він заявив, що вчинив аварію навмисно. Розмовляти з журналістами не захотів.

"Винуватець ДТП повідомив, що він посварився з дружиною. Тож, в стані алкогольного сп'яніння сів за кермо свого транспортного засобу.

Побачивши службовий автомобіль "Тойота", з його слів, він вирішив врізатись в нього. Так як, з його слів, ненавидить правоохоронців", - заявив прес-офіцер Патрульної поліції Миколаєва Роман Шкуренко.