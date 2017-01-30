16.01.17 23:112250
Лесные пожары выжгли Чили и сделали бездомными сотни жителей
|30.01.17 19:45
|45
|0
Две провинции в стране объявлены зоной катастрофы, а к тушению огня привлекли армию
Две провинции в стране объявлены зоной катастрофы, а к тушению огня привлекли армию
Главная Мировые новости Лесные пожары выжгли Чили и сделали бездомными сотни жителей (фото) Сегодня, 18:33 Просмотров: 3
Две провинции в стране объявлены зоной катастрофы, а к тушению огня привлекли армию
Фото: AFP
В Чили из-за продолжающихся масштабных лесных пожаров погибли 10 человек, в том числе трое пожарных.
Огонь полностью уничтожил небольшой город Санта-Ольга. В центральной части страны зафиксировано 85 очагов возгорания, огонь охватил территорию 190 тысяч гектаров.
Две провинции объявлены зоной катастрофы. К тушению привлекли армию, но взять ситуацию под контроль пока не удается
На помощь уже прибыли спасатели из США, Франции, Мексики и Перу.