В Николаеве Управление культуры выделило более 42 тыс. грн. на покупку елки, которую никто так и не увидел

Управление культуры Николаева потратило 42 тысячи 555 гривен на декоративную елку для музыкальной школы №1, но дети так ее и не увидели, сообщают Новости-N.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал депутат Николаевского городского совета Павел Зоткин.

В публикации депутат сообщает, что Управление культуры заплатило кругленькую сумму ФОП Томилин — 42 тысячи 555 гривен, за декоративную елку для детской музыкальной школы №1. И это учитывая то, что интернете цены, на искусственные елки приличного размера, до 3-4 тысяч гривен.

Однако, дело даже не в сумме, которая была потрачена на покупку — ни директор, ни педагогический коллектив эту елку в глаза не видели.

В итоге, детской музыкальной школе №1 пришлось самим покупать себе елку к праздникам за средства профсоюза.

Кроме того Зоткин заявил, что коллектив школы сообщил — острой необходимости в елке они не испытывают, а вот других проблем, которые требуют финансирования хватает.

«Коллектив ДМШ №1 прокомментировав саму гипотетическую возможность подобного приобретения, рассказал, что никогда не пошел бы на такой заказ, ведь дети вынуждены заниматься на старых «убитых», и требующих срочного обслуживания инструментах 70-х - 80-х годов.

При этом в школе давно нуждаются в замене окна - на втором этаже и в актовом зале холодно», - написал Зоткин.

Депутат называет подобные вложения вопиющим бесхозяйственным подходом руководителя управления к освоению денег горожан.