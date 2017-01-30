В центре Николаева девушка на Opel устроила масштабное ДТП с 5 автомобилями

Днем в понедельник, 30 января, на пересечении улиц Шевченко и Лягина в Николаеве автомобиль Opel Corsa протаранил автомобиль Skoda Superb - сообщают "Новости Николаева"

«Опель», ехавший по ул. Шевченко со стороны ул. Соборной в направлении Пушкинской, на перекрестке не пропустил «Шкоду», двигавшуюся по ул. Лягина со стороны Большой Морской в направлении ул. Адмирала Макарова.

От удара в левый бок «Шкода» изменила траекторию движения и врезалась в припаркованный у правой обочины Mitsubishi Pajero. «Паджеро» ударил стоявший впереди Daewoo Sens, который в свою очередь, столкнулся с Chevrolet Evanda.

В результате ДТП пострадала девушка, ехавшая на переднем пассажирском сидении «Опеля». Скорая доставила ее в БСМП, о состоянии пострадавшей ничего не известно.

Все пять автомобилей получили механические повреждения, «Опель», «Шкода» и «Мицубиши» - значительные.