В Николаеве микроавтобус сбил 13-летнюю девочку

30.01.17 19:00Сколько просмотров этой статьи58Сколько комментариев этой статьи0

В Заводском районе Николаева произошло два дорожно-транспортных происшествия, в результате которых пострадали двое пешеходов, 36-ти и 13-ти лет. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Так, 29 января в 11:00 в районе перекрестка улиц Белая и Крылова, в результате наезда автомобиля «Mercedes-Benz Sprinter» была травмирована 13-летняя девочка, пересекавшая проезжую часть в неустановленном для перехода месте.

Также 27 января в 16:40 в районе дома №19-А по ул. Крылова, под колеса автомобиля «Таврия» попал 36-летний местный житель. Водитель с места происшествия скрылся, а пострадавший с телесными повреждениями был доставлен в медицинское учреждение.

Начаты уголовные производства по признакам ч.1 ст.286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».

Следственное управление Главного управления Национальной полиции в Николаевской области обращается к гражданам, которые могут оказать помощь в установлении личности водителя, который скрылся с места происшествия, и обстоятельств совершения указанных аварий, сообщить по адресу: г. Николаев, ул. Спасская, 12 или по телефону (0512) 49-89-63.

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Понедельник, 30.01.2017

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