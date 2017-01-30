В Николаеве банда иностранцев стреляла в полицейских

Жители Николаева становились жертвами банды во время знакомства с незнакомкой в соцсетях.

В Николаеве орудовала банда, которая нападала на молодых людей и обворовывали их.

Во время задержания преступники открыли стрельбу по полицейским. Впоследствии копы выяснили, что грабителями оказались двое мужчин – 33-х и 28-ми лет.

Известно, что злоумышленники придумали целую схему ограбления вместе со своей подругой. Так, девушка знакомилась с жертвами в соцсетях и договаривалась о встрече поздно вечером или ночью. На нее приходили и грабители. Преступники нападали на парней и, забирая все ценные вещи, убегали.