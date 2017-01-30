Николаевец обнаружил у себя во дворе гранату с поминальным венком

Полиция проводит расследование и устанавливает лиц, причастных к угрозе убийством николаевцу- сообщают Николаевские Известия.

30 января в 08:00 ч. в полицию поступило сообщение от местного жителя о том, что на территории своего домовладения он обнаружил опасный предмет, похожий на взрывное устройство.

Прибыв на место происшествия, правоохранители обнаружили поминальный венок, к которому клейкой лентой была примотана граната с чекой. Эксперты взрывотехнического отдела ГУНП в Николаевской области, осмотрев взрывчатку, сделали вывод о том, что обнаруженная граната РГД-5 является учебной и угрозы окружающим не представляет.

Для проведения исследований, найденные во дворе заявителя предметы, были изъяты и направлены на экспертизу.

Следственным отделением Центрального отдела полиции ГУНП в Николаевской области проводится расследование уголовного производства, начатого по признакам ч.1 ст.129 УК Украины «Угроза убийством», что наказывается арестом на срок до шести месяцев или ограничением свободы на срок до двух лет.

Устанавливаются лица, причастные к совершению указанного преступления, и свидетели произошедшего. Полезную для следствия информацию просьба сообщать в Центральный отдел полиции по адресу: г. Николаев, ул. Декабристов, 8, или по телефонам (0512) 53-12-71, 49-87-00, 49-87-01, 102. Источник: izvestia.nikolaev.ua