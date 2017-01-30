В мальчика из Днепра стрелял семилетний друг

30.01.17 16:00Сколько просмотров этой статьи40Сколько комментариев этой статьи0

Четыре дня полиция прочесывала Днепр в поисках злодея, пока родители не признались.

Резонансный случай с выстрелом в шестилетнего мальчика неделю назад взбудоражил весь Днепр. Мама ребенка рассказывала, что в ее сына стреляли неизвестные из неосвещаемой арки многоэтажного дома на улице 20-летия Победы, но оказалось, что это всего лишь "сказка" для правоохранителей.

На самом деле в тот вечер, 23 января, мама и сын были в гостях у своих друзей, у которых есть свой семилетний сын. Пока родители общались в одной комнате, дети играли в соседней. Там сорванцы нашли пистолет "Флобер" и решили поиграть в "войнушку". Не подозревая, что оружие настоящее, да еще и заряжено, семилетний сын хозяев квартиры и выстрелили в своего друга.

Наскоро набросив на раненого малыша куртку, взрослые на машине повезли его в больницу и уже оттуда сообщили в полицию свою "подкорректированную" версию.

За четыре дня около 50 сотрудников полиции опросили примерно сотню людей. Они ходили по школам, квартирам и дворам. Кто-то говорил, что якобы слышали хлопок, другие ничего вообще не знали. Странным было то, что ни одного свидетеля так и не нашлось.

Сами взрослые подозрительно путались в показаниях. Было непонятно, почему в таком людном месте, где большой супермаркет, кафе, аптеки, магазины и оживленное движение транспорта, никто не видел выстрела в ребенка.

В полиции говорят, очень помогли сотрудники магазина, куда якобы перед выстрелом заходила мама с ребенком. Видео с камер наблюдения их не запечатлело.

  • Следователи заподозрили, что родители говорят неправду, - рассказали в пресс-службе ГУ НП в Днепропетровской области. – Нужны были доказательства.

Свой поступок родители правоохранителям объяснили тем, что испугались, поэтому и сказали неправду. В ближайшее время статья будет переквалифицирована с умышленного нанесения тяжких телесных повреждений на нанесение телесных повреждений по неосторожности.

  • Теперь уже следствие будет устанавливать вину взрослых, которые не досмотрели за детьми. Вполне могут открыть уголовное дело за дачу ложных показаний, - отметили в областной полиции. - Пистолет в квартире нашли и отправили на экспертизу.

Горе-родители свою вину не отрицают и признались, что же случилось на самом деле. Вот только в качестве наказания они могут отделаться лишь штрафом.

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