В мальчика из Днепра стрелял семилетний друг

Четыре дня полиция прочесывала Днепр в поисках злодея, пока родители не признались.

Резонансный случай с выстрелом в шестилетнего мальчика неделю назад взбудоражил весь Днепр. Мама ребенка рассказывала, что в ее сына стреляли неизвестные из неосвещаемой арки многоэтажного дома на улице 20-летия Победы, но оказалось, что это всего лишь "сказка" для правоохранителей.

На самом деле в тот вечер, 23 января, мама и сын были в гостях у своих друзей, у которых есть свой семилетний сын. Пока родители общались в одной комнате, дети играли в соседней. Там сорванцы нашли пистолет "Флобер" и решили поиграть в "войнушку". Не подозревая, что оружие настоящее, да еще и заряжено, семилетний сын хозяев квартиры и выстрелили в своего друга.

Наскоро набросив на раненого малыша куртку, взрослые на машине повезли его в больницу и уже оттуда сообщили в полицию свою "подкорректированную" версию.

За четыре дня около 50 сотрудников полиции опросили примерно сотню людей. Они ходили по школам, квартирам и дворам. Кто-то говорил, что якобы слышали хлопок, другие ничего вообще не знали. Странным было то, что ни одного свидетеля так и не нашлось.

Сами взрослые подозрительно путались в показаниях. Было непонятно, почему в таком людном месте, где большой супермаркет, кафе, аптеки, магазины и оживленное движение транспорта, никто не видел выстрела в ребенка.

В полиции говорят, очень помогли сотрудники магазина, куда якобы перед выстрелом заходила мама с ребенком. Видео с камер наблюдения их не запечатлело.

Следователи заподозрили, что родители говорят неправду, - рассказали в пресс-службе ГУ НП в Днепропетровской области. – Нужны были доказательства.

Свой поступок родители правоохранителям объяснили тем, что испугались, поэтому и сказали неправду. В ближайшее время статья будет переквалифицирована с умышленного нанесения тяжких телесных повреждений на нанесение телесных повреждений по неосторожности.

Теперь уже следствие будет устанавливать вину взрослых, которые не досмотрели за детьми. Вполне могут открыть уголовное дело за дачу ложных показаний, - отметили в областной полиции. - Пистолет в квартире нашли и отправили на экспертизу.

Горе-родители свою вину не отрицают и признались, что же случилось на самом деле. Вот только в качестве наказания они могут отделаться лишь штрафом.