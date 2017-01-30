Под Авдеевкой убит главарь «гвардии ДНР»

Под Авдеевкой, во время боя с бойцами ВСУ, убит один из важных главарей «гвардии ДНР» Иван Балакай с позывным «Грек».

Информацию о гибели «Грека» подтвердил в Facebook бывший «секретарь совбеза ДНР» Александр Ходаковский. «Сегодня утром он лично повел подкрепление на уничтожаемую позицию. А теперь его нет.

Один из раненых, выведенных из боя, сообщил эту весть», – написал Ходаковский. По информации украинского военного журналиста Юрия Бутусова, "Грек" возглавлял «1-й батальон 100-й бригады Республиканской гвардии ДНР», который сейчас действует в районе Авдеевской промзоны. «О нем известно, что это бывший гражданин Украины, бывший военнослужащий из Донецка, который принимал участие в антиукраинских демонстрациях, организованных российскими спецслужбами 1 марта 2014-го.

Ликвидация Грека – это важная заслуга мужчин из 72-й бригады из Белой Церкви Киевской области», – написал Бутусов. По информации журналиста, «Республиканская гвардия ДНР» понесла серьезные потери в ходе боев за Авдеевскую промзону.