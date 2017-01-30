Названы уточненные потери боевиков в противостоянии под Авдеевкой.

30.01.17 10:35Сколько просмотров этой статьи90Сколько комментариев этой статьи0

В 72-ой Гвардейской ОМБР рассказали подробности боев под Авдеевкой и захвате ими новых позиций противника на этом участке. Их данные о потерях боевиков подтверждают и «с той стороны».

В 72-ой бригаде подтвердили данные пресс-центра АТО о мощных боях в районе Авдеевки, в которых бойцы подразделения принимали непосредственное участие. Говорят, что в ночь на 29 января местному населению было «весло» - ночное небо постоянно освещали трассеры на огневые снаряды.

«После артподготовки, в 6.30 оккупанты предприняли попытку штурмовать наши позиции, - и, понеся потери, вынуждены были отступить на вторую линию обороны. Преследуя врага, наши бойцы захватили его позиции, закрепившись там и улучшив свое тактическое положение. По нашим наблюдениям и обнародованным противником данным, в результате боя были убиты 9 оккупантов, одного взяли в плен, 24-300 (из них 7 тяжелых). Уничтожено также инициатора атаки Грека А.В., «комбата» так называемого батальона «Восток» (1 батальон 11 полка оккупационных войск РФ)», - рассказали в бригаде.

В течение последующих часов боевики отчаянно обстреливали Пески, Авдеевку, Опытное и Каменку. Позже совершили еще одну попытку прорыва у Авдеевки и снова проиграли бой и отступили. В конце хаотично начали забрасывать снарядами сам город.

«Артиллерийские обстрелы города и позиций ВСУ продолжались весь вечер и ночь. К сожалению, во время боя и обстрелов четверо наших военных погибли, девять получили ранения. Светлая память капитану Кызыле Андрею Александровичу (02.05.1993р.н.) младшему сержанту Бальченку Владимиру Ивановичу (04.01.1992р.н) солдату Оверченко Дмитрию Александровичу (24.01.1989р.н.) сержанту Крижанскому Владимиру Алексеевичу (24.03.1982р.н)! Мы не забудем вас, дорогие наши собратья! Вся Украина скорбут за вами», - говорится в сообщении семьдесят второй ОМБР.

К слову, со стороны боевиков подтверждены массовые потери. Согласно предварительной информации, обнародованной волонтером «ДНР» Александром Жучковским, они даже больше, чем озвучено в ВСУ.

«Потери с точностью до человека указать сложно - данные как всегда противоречивы. Насколько мне известно от товарищей, ополченцев погибли не менее десяти, раненых на линии фронта около трех десятков. Это относительно малые потери, учитывая высокую интенсивность военных действий. Связано это с тем, что прямые столкновения (атаки пехоты при поддержке бронетехники) в эти сутки были ограничены - две попытки атаковать наши позиции украинскими силами до взвода (под Авдеевка и Мариуполем). В основном же применялась тяжелая артиллерия, поэтому, слава Богу, у нас больше разрушений, чем человеческих жертв», - рассказал сторонник «ДНР».

При этом Жучковский не скрывает того, что боевики дали отпор «обнаглелым укропам» с помощью «Градов» и даже «Ураганов». Говорит, что обстрелы были настолько массированными, что не могло не погибнуть более двух десятков бойцов АТО. Кроме того, на официальном сайте «ДНР» опубликован видеорепортаж, в котором в целом описывается ситуация в Авдеевке. Согласно версии боевиков, озвученной в этом видео, подразделения ВСУ на этом участке отброшены на прежние позиции.

Напомним, в ходе боевых действий у Авдеевской промзоны, которые с новой силой разгорелись в воскресенье, 29 января, погиб один из командиров бандформирования «Восток».

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