В Николаеве пьяный водитель протаранил патрульный «Приус»: двое полицейских в больнице

30.01.17 09:58Сколько просмотров этой статьи49Сколько комментариев этой статьи0

В ночь с воскресенья на понедельник, 30 января, на ул. Чкалова в Николаеве, автомобиль SsangYong Rexton врезался в полицейское авто Toyota Prius.

На ул. Чкалова, в районе пересечения с ул. Гражданской, полицейские остановили для проверки Hyundai Tucson. Во время проверки документов в патрульный автомобиль на полном ходу врезался «Ссанг Йонг», ехавший по ул. Чкалова, со стороны ул. Малой Морской в направлении Садовой.

От удара «Приус» развернуло и он столкнулся с «Хюндай».

В результате ДТП двое полицейских, находившихся в патрульном автомобиле, были травмированы. «Скорая» увезла их в БСМП, О состоянии пострадавших ничего не известно.

Водитель «Ссанг Йонг» находился в состоянии алкогольного опьянения. При проверке в крови у него обнаружено 1,89 промилле алкоголя.

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