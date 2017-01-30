В Николаеве пьяный водитель протаранил патрульный «Приус»: двое полицейских в больнице

В ночь с воскресенья на понедельник, 30 января, на ул. Чкалова в Николаеве, автомобиль SsangYong Rexton врезался в полицейское авто Toyota Prius.

На ул. Чкалова, в районе пересечения с ул. Гражданской, полицейские остановили для проверки Hyundai Tucson. Во время проверки документов в патрульный автомобиль на полном ходу врезался «Ссанг Йонг», ехавший по ул. Чкалова, со стороны ул. Малой Морской в направлении Садовой.

От удара «Приус» развернуло и он столкнулся с «Хюндай».

В результате ДТП двое полицейских, находившихся в патрульном автомобиле, были травмированы. «Скорая» увезла их в БСМП, О состоянии пострадавших ничего не известно.

Водитель «Ссанг Йонг» находился в состоянии алкогольного опьянения. При проверке в крови у него обнаружено 1,89 промилле алкоголя.