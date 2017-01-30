Жуткое ДТП в центре Николаева, есть пострадавшие

Вчера, 29 января поздно вечером, примерно в 21:30 часов в центре Николаева произошло масштабное ДТП с участием маршрутного такси и иномарки. Об этом с места события передает корреспондент Интернет-издания МедиаИнфо.

Как стало известно, микроавтобус "Mercedes", который обслуживает городской маршрут № 29, двигался по ул. Пограничной в сторону микрорайона "Намыв". На пересечении с ул. Гражданской в левый по ходу движения бок маршрутки врезался автомобиль "Toyota".

В результате ДТП маршрутка опрокинулась на бок. Людей из искореженного микроавтобуса пришлось эвакуировать через задние двери и разбито лобовое стекло, поскольку выходные двери были заблокированы.

По предварительным данным полиции, которая работает на месте происшествия, пострадали три пассажира маршрутки. Их госпитализировали кареты скорой медицинской помощи. Со слов очевидцев инцидента, одна из пострадавших - -молодая женщина на последних месяцах беременности. В данный момент о состоянии здоровья пострадавших информация отсутствует.

Свидетели трагедии говорят, что водитель легковушки был пьян — от него несло спиртным и вел себя мужчина неадекватно.

Автомобили получили многочисленные механические повреждения, движение автотранспорта на данном участке существенно ограничено. На месте работают патрульные полицейские.