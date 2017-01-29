Задержана в аэропорту «Борисполь»

29.01.17 20:45Сколько просмотров этой статьи53Сколько комментариев этой статьи0

В киевском аэропорту «Борисполь» 28 января была задержана украинка, которая пыталась провезти брендовую одежду из Парижа на сумму более полумиллиона гривен

Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Государственной пограничной службы Украины.

«В ходе досмотра ручной клади и багажа у 29-летней женщины, которая прибыла рейсом из Парижа и выбрала» зеленый коридор «, обзорная группа обнаружила товары известных торговых марок, которые она не задекларировала», — отметили в ведомстве.

Как говорится в сообщении, женщина во время проверки указала, что эти вещи ей и ее родным якобы подарил ее парень, который постоянно живет во Франции.

«Сотрудниками таможни составлен протокол о нарушении таможенных правил и изъята одежда. Предварительная сумма оценки обнаруженного товара составляет более 580 тыс. гривен», — сообщили пограничники.

Сотрудники таможни изъяли одежду и составили на женщину протокол о нарушении таможенных правил. По предварительным данным, сума одежды, которую перевозила женщина, составляет более 580 тыс. грн.

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Воскресенье, 29.01.2017

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