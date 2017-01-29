16.01.17 08:00950
Задержана в аэропорту «Борисполь»
|29.01.17 20:45
|53
|0
В киевском аэропорту «Борисполь» 28 января была задержана украинка, которая пыталась провезти брендовую одежду из Парижа на сумму более полумиллиона гривен
Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Государственной пограничной службы Украины.
«В ходе досмотра ручной клади и багажа у 29-летней женщины, которая прибыла рейсом из Парижа и выбрала» зеленый коридор «, обзорная группа обнаружила товары известных торговых марок, которые она не задекларировала», — отметили в ведомстве.
Как говорится в сообщении, женщина во время проверки указала, что эти вещи ей и ее родным якобы подарил ее парень, который постоянно живет во Франции.
«Сотрудниками таможни составлен протокол о нарушении таможенных правил и изъята одежда. Предварительная сумма оценки обнаруженного товара составляет более 580 тыс. гривен», — сообщили пограничники.
Сотрудники таможни изъяли одежду и составили на женщину протокол о нарушении таможенных правил. По предварительным данным, сума одежды, которую перевозила женщина, составляет более 580 тыс. грн.