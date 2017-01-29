В центре Николаеве обокрали магазин — унесли денег и оргтехники на 200 тыс.

В ночь с четверга на пятницу, 27 января, в Николаеве обокрали магазин “Центр А”, расположенный на углу улиц Большой Морской и Лягина.

Воры проникли в магазин ночью, чрез входную дверь. Никаких следов взлома не обнаружено — либо у злоумышленников был дубликат ключа, либо им удалось открыть дверь отмычкой или подобрав ключ.

Из магазина преступники вынесли 17 ноутбуков, 30 мобильных телефонов, 44 модема и другую оргтехнику. Кроме того, воры сумели найти спрятанные деньги: 2 000 долларов США, 40 тыс. гривен, а также несколько банковских карточек.

Общая сумма ущерба составляет около 200 тыс. гривен.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 УК Украины - “Кража”. Санкции по этой статье предусматривают лишение свободы на срок от 3 до 6 лет.