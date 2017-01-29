Поліцейські вилучили близько 10 кг коноплі, на суму майже 250 тисяч гривень

Співробітники Управління протидії наркозлочинності виявили у домоволодіннях двох жителів Баштанського району близько десяти кілограмів висушеної рослини конопель, вартість якої за цінами «чорного ринку» становить майже 250 тис. грн.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області. Так, отримавши інформацію про те, що жителі Баштанського району зберігають вдома наркотичні речовини, правоохоронці почали кримінальні провадження і провели санкціоновані судом обшуки.

В одній з кімнат будинку 40-річного чоловіка правоохоронці знайшли вісім мішків висушених рослин коноплі та пристрій для куріння. Таку знахідку правоохоронців господар пояснив давньою звичкою палити канабіс.

Під час обшуку у 38-річного жителя району, у підсобному приміщенні поліцейські знайшли висушені коноплі, які були ретельно відібрані і розфасовані у великі пакети. Поруч знаходився пакет з наркоречовинами, вже готовими до вживання, ваги, сито і склянка.

Власник будинку пояснив, що таким чином здійснює заготівлю кормів для своїх баранів, і годує їх сухими коноплями. Також у його квартирі було виявлено та вилучено пакет з насінням коноплі, який, за свідченнями господаря, він замовляв через Інтернет-сайт.

За попередніми даними, загальна кількість вилученої у обох чоловіків наркотичної речовини, склала майже десять кілограмів. Наразі вилучене направлено на дослідження в експертний центр.

Проводяться відповідні експертизи та слідчі заходи. Встановлюються шляхи надходження вилучених наркоречовин.