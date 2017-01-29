Поліцейські вилучили близько 10 кг коноплі, на суму майже 250 тисяч гривень

29.01.17 19:00Сколько просмотров этой статьи62Сколько комментариев этой статьи0

Співробітники Управління протидії наркозлочинності виявили у домоволодіннях двох жителів Баштанського району близько десяти кілограмів висушеної рослини конопель, вартість якої за цінами «чорного ринку» становить майже 250 тис. грн.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області. Так, отримавши інформацію про те, що жителі Баштанського району зберігають вдома наркотичні речовини, правоохоронці почали кримінальні провадження і провели санкціоновані судом обшуки.

В одній з кімнат будинку 40-річного чоловіка правоохоронці знайшли вісім мішків висушених рослин коноплі та пристрій для куріння. Таку знахідку правоохоронців господар пояснив давньою звичкою палити канабіс.

Під час обшуку у 38-річного жителя району, у підсобному приміщенні поліцейські знайшли висушені коноплі, які були ретельно відібрані і розфасовані у великі пакети. Поруч знаходився пакет з наркоречовинами, вже готовими до вживання, ваги, сито і склянка.

Власник будинку пояснив, що таким чином здійснює заготівлю кормів для своїх баранів, і годує їх сухими коноплями. Також у його квартирі було виявлено та вилучено пакет з насінням коноплі, який, за свідченнями господаря, він замовляв через Інтернет-сайт.

За попередніми даними, загальна кількість вилученої у обох чоловіків наркотичної речовини, склала майже десять кілограмів. Наразі вилучене направлено на дослідження в експертний центр.

Проводяться відповідні експертизи та слідчі заходи. Встановлюються шляхи надходження вилучених наркоречовин.

Похожие новости

26.01.17 18:05Пограничники изъяли у жителя Очаковского района несколько свертков с наркотиками

06.01.17 10:46На дорогах Николаевской области временно ограничено движение для любого транспорта

05.01.17 10:30На Николаевщине нашлись трое пропавших без вести, - оперативная информация

05.01.17 09:52На период стихии в каждом районе Николаевской области будут работать "горячие линии" на случай ЧС

05.10.16 12:42На Николаевщине спасатели деблокировали пострадавшего в лобовом столкновении автомобилей мужчину, но он умер на руках у медиков

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Воскресенье, 29.01.2017

Закругление верхнее-левое

21:00Дмитрий Удовицкий: Этот город спасут энтузиасты

20:45Задержана в аэропорту «Борисполь»

20:30Николаевских театралов приглашают на спектакль «Дикарь»

20:21Перед российской аннексией Крым был очень украинским — Сергей Гайдай (ВИДЕО)

20:20Ситуация в Авдеевке тяжелая: количество раненных украинских воинов возросло

19:50В центре Николаеве обокрали магазин — унесли денег и оргтехники на 200 тыс.

19:30В Одессе продавщица кофе, пытавшаяся уладить конфликт, получила огнестрельное ранение ноги из обреза

19:25«Свободовцы» прошли по центру Николаева факельным шествием

19:15Россия не собирается уходить с Донбасса, — Геращенко

19:00Поліцейські вилучили близько 10 кг коноплі, на суму майже 250 тисяч гривень

18:59Во время матча у баскетболиста выпал глаз [видео]

18:45США близки к заключению с РФ «большой сделки», касающейся Украины, — Соловей

18:30В Ужгороде цыгане на "Радванке" вынуждены пить воду из реки

18:00У Києві розпочалась смолоскипна хода в пам’ять Героїв Крут

17:50В Николаевской области горела 5-этажка: погиб мужчина

17:45Меркель раскритиковала миграционную политику Трампа

17:30Из Херсона в Турцию можно будет летать 10 раз в неделю

17:15За что украинцев могут лишить субсидий

17:00У провідниці поїзда «Москва-Одеса» виявили військові прилади

16:45Індія зацікавилася інвестиціями в Україну

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

16.01.17 08:00950

Украинскую муку активно покупают страны третьего мира

16.01.17 08:112470

16 января - День пророка Малахии: заговоры, поверья, приметы, обычаи, именины

16.01.17 08:251170

Україна колядує: у Миколаєві відбувся ХХ огляд Різдвяних вертепів

16.01.17 08:471360

Порошенко возглавил рейтинг богатейших чиновников и нардепов Украины по версии Forbes

Самые читаемые

17.01.17 18:0017830

Гадание на Крещение 2017: на суженного, на удачу, на деньги, на любовь

25.01.17 09:2212320

Сегодня День Татьяны – праздник студентов

18.01.17 14:266960

Маша Кончаловская: последние новости о состоянии девочки на сегодня

24.01.17 00:416900

«Почему пенсионеры платят квартплату, а депутат Филевский нет?», - Владислав Чайка

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама