У Києві розпочалась смолоскипна хода в пам’ять Героїв Крут

Громадський порядок сьогодні у Києві забезпечують більше 400 поліцейських

На честь вшанування Героїв Крут сьогодні в Києві розпочалась смолоскипна хода. Про це йдеться в повідомленні Київської міської організації Добровольчого Руху ОУН.

«29 сiчня о 15.30 розпочнеться смолоскипна хода вшанування героїв Крут. Пам'ять про Крути жива! Ми не забудемо бiй 29 сiчня 1918 року, коли молодi хлопцi пожертвували своїм життям, щоб врятувати молоду українську державнiсть, незважаючи на нерівні сили, протистояли ворожій армії. Міцний дух і гаряча кров давала їм сили і надію. Шануймо наших героїв!» - йдеться в повідомленні.

Громадський порядок сьогодні у Києві забезпечують більше 400 поліцейських. Про це у повідомили у прес-службі поліції Києва.

«На місцях проведення заходів забезпечують охорону громадського порядку більше 400 правоохоронців столичної поліцій»,- розповіли у прес-службі.

При цьому у відомстві уточнили, що в ході смолоскипної ходи до Дня пам'яті Героїв Крут, який сьогодні проходить у столиці кількість правоохоронців варіюватиметься від кількості учасників маршу.

«Ми сподіваємось на те, що все пройде спокійно і жодних правопорушень не буде зафіксовано»,- зазначили у прес-службі.

Активісти Київської міської організації Добровольчого Руху ОУН нагадують правила поведінки під час маршу:

1.Не сміти. Почекай, поки фаєр потухне, підніми його та донеси до найближчого смітника.

Жодних гасел із лайкою.

3.Тримай стрій в колоні.

Будь обережний із палаючим смолоскипом.

Збір на ходу 29 сiчня о 15:30 біля Монументу Незалежності.

Нагадаємо, сьогодні Україна вшановує пам'ять Героїв Крут.

Також сьогодні Кличко разом з Порошенком вшанував пам'ять Героїв Крут.