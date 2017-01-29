15.01.17 19:132150
В Николаевской области горела 5-этажка: погиб мужчина
|29.01.17 17:50
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В Очакове горела квартира в 5-этажном доме. Об этом сообщает ГСЧС Николаевской области.
По данным ведомства, инцидент произошел сегодня рано утром на ул. 8 Марта.
«Во время разведки в одной из комнат трехкомнатной квартиры на третьем этаже спасатели обнаружили тело погибшего хозяина, 1970 г.р.
Предварительная причина возникновения – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов», – пояснили спасатели.