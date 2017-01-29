В Николаевской области горела 5-этажка: погиб мужчина В Очакове горела квартира в 5-этажном доме. Об этом сообщает ГСЧС Николаевской области. По данным ведомства, инцидент произошел сегодня рано утром на ул. 8 Марта. «Во время разведки в одной из комнат трехкомнатной квартиры на третьем этаже спасатели обнаружили тело погибшего хозяина, 1970 г.р. Предварительная причина возникновения – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов», – пояснили спасатели. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама