У провідниці поїзда «Москва-Одеса» виявили військові прилади

Жінка перевозила комплектуючі до приладу нічного бачення

У залізничному пункті контролю «Конотоп», що на кордоні з Росією, прикордонники Сумського загону спільно з митниками виявили у провідниці поїзда приховані насадку і комплектуючі для приладу нічного бачення, повідомляє прес-центр Державної прикордонної служби України.

Прикордонний наряд виявив знахідку в системі кондиціонування над казаном опалення під час перевірки одного з вагонів поїзда «Москва-Одеса». Всього було вилучено два пакети.

За інформацією відомства, приховано перемістити товар через кордон намагалася провідниця цього потягу, 34-річна громадянка України.