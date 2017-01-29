15.01.17 19:132150
У провідниці поїзда «Москва-Одеса» виявили військові прилади
|29.01.17 17:00
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Жінка перевозила комплектуючі до приладу нічного бачення
У залізничному пункті контролю «Конотоп», що на кордоні з Росією, прикордонники Сумського загону спільно з митниками виявили у провідниці поїзда приховані насадку і комплектуючі для приладу нічного бачення, повідомляє прес-центр Державної прикордонної служби України.
Прикордонний наряд виявив знахідку в системі кондиціонування над казаном опалення під час перевірки одного з вагонів поїзда «Москва-Одеса». Всього було вилучено два пакети.
За інформацією відомства, приховано перемістити товар через кордон намагалася провідниця цього потягу, 34-річна громадянка України.