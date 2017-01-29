15.01.17 19:132150
Стрельба на Староконном рынке: пострадала женщина
|29.01.17 15:50
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Сегодня, 29 января, на территории рынка "Староконный" мужчина выстрелил в ногу женщине. Об этом сообщает Odessa.Report.
По словам очевидцев, сперва конфликт возник между двумя мужчинами из-за парковки. Произошла словесная перепалка, а после один из участников конфликта достал "обрез" и начал угрожать им.
В стычку ввязалась женщина и попыталась отобрать ружье, в ответ мужчина выстрелил ей в ногу.
На звук выстрела сбежалась толпа, которая отобрала оружие у мужчины и вызвала полицию.