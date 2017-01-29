На Николаевщине неизвестная бросила на улице новорожденную девочку

Сегодня, 29 января, около 6:00 в Витовское отделение Корабельного ОП поступило сообщение из больницы о госпитализации в учреждение младенца. Выяснено, что новорожденного ребенка нашли в подъезде дома №11 по ул. Мира в селе Первомайское. До приезда медиков младенец, который был завернут в одеяло, жители внесли в одну из квартир. Об этом сообщили в пресс-службе областной полиции.

Врачи, осмотрев ребенка, не выявили признаков переохлаждения. Девочка, которая, по выводам экспертов, родилась двое-трое суток назад, получила необходимую помощь и чувствует себя стабильно.

Следственным подразделением начато уголовное производство по признакам ч.2 ст.135 УК Украины «Оставление в опасности», санкция которой предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот же срок.

Полиция обращается к гражданам, которые могут помочь установить личность роженицы, бросившей своего ребенка в подъезде дома, сообщить в Витовского отделение полиции по адресу: г. Николаев, ул. Новозаводская, 10-А, или по телефонам (0512) 44-68 58, 102.

Как пишет у себя на странице в Фейсбук глава Николаевской ОГА Алексей Савченко, женщина, которая бросила своего ребенка, оставила также записку с просьбой понять ее, так как она больна.

«Человек, с детства остается одинокой — становится избранным. Утром в поселке Первомайском Витовского района у подъезда жилого дома нашли новорожденную девочку. В письме «мать» просит ее понять.

Она больна. Да, это ужасно … Но, люди! Перед тем, как оставить ребенка, подумайте о таких вещах. Во-первых, с ребенком может что-то случиться. Во-вторых, вы будете нести ответственность перед законом», — пишет Савченко.

В дальнейшем он призывает не делать таких ужасных поступков, а в случае проблем, обращаться на «горячую линию» губернатора.

Источник: Мой Город