Обострение в АТО: под Авдеевкой идут бои

29.01.17 12:34Сколько просмотров этой статьи71Сколько комментариев этой статьи0

В Авдеевской промзоне с утра начался штурм позиций ВСУ.

Около пяти утра 29 января в районе Авдеевской промзоны начались интенсивные обстрел из стрелкового оружия и минометов по позициям сил ВСУ. Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook.

С семи часов утра предпринимались попытки штурма с целью захвата позиций военных.

"Удачным маневром и контратакой подразделения Вооруженных Сил Украины остановили противника и не допустили захвата позиций украинских войск. Силы российско-оккупационных войск понесли значительные потери", - говорится в сообщении.

Как сказано в сообщении, провокация имела целью обвинить украинскую сторону в нарушении достигнутых договоренностей. В настоящее время обстановка в районе Авдеевской промзоны остается напряженной.

"Противник продолжает штурмовые действия и не оставляет попыток оттеснить украинские подразделения. К сожалению, с нашей стороны также есть потери", - добавили в пресс-центре.

В ДНР же заявили, что украинские военные утром открыли огонь из тяжелой артиллерии по территории промзоны вблизи Ясиноватой.

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