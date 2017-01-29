Задержан за распространение в сети порнографии

29.01.17 09:10Сколько просмотров этой статьи56Сколько комментариев этой статьи0

30-летний житель Заводского района г. Николаев на личной странице в социальной сети распространял видеоматериалы порнографического характера, при этом к трансляции имели открытый доступ все желающие пользователи, одним из которых, по случайному стечению обстоятельств, стал 8-летний мальчик.

Об этом сообщили в Заводском отделе полиции ГУНП Николаевской области.

В полицию поступило заявление от 30-летней местной жительницы о том, что неизвестный распространяет на своей Интернет-странице в соцсети видео порнографического содержания.

По словам заявительницы, об этом она узнала, когда, войдя в свою комнату, стала свидетелем того, как ее малолетний сын, имея свободный доступ к Интернету, просматривал видеозаписи различных пользователей и, случайно натолкнувшись на страницу указанного мужчины, начал смотреть опубликованный им «пикантный» видеоролик.

Факт был внесен в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч.2 ст.301 Уголовного Кодекса Украины «Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов», санкция которой предусматривает наказание в виде наложения штрафа от ста до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на тот же срок, с конфискацией порнографической кино- и видеопродукции, средств ее изготовления и демонстрирования.

В рамках уголовного производства, начатого Заводским отделом полиции ГУНП в Николаевской области, сотрудники отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, совместно правоохранителями Заводского отдела полиции установили личность и место проживания распространителя вышеупомянутого видеоматериала - 30-летнего николаевца.

По месту жительства мужчины был проведен санкционированный обыск, в ходе которого изъяты флэш-карты, жесткие диски, мобильный телефон и компьютерное оборудование, с помощью которого злоумышленник распространял порнографию.

Кроме того, полицейские нашли пакет с веществом растительного происхождения зеленого цвета, по предварительным данным - ​​каннабисом, весом около 100 гр. Все обнаруженное направлено на проведение соответствующих экспертиз.

Продолжаются следственные действия, решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения и, по результатам экспертизы, дополнительной квалификации действий правонарушителя - по признакам ч.1 ст. 309 УК Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта», санкция которой предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

Похожие новости

27.01.17 20:47Член исполкома Николаевского горсовета считает новые тарифы необоснованно завышенными

27.01.17 12:15Студентам николаевской "могилянки" уже неделю не приходит стипендия

26.01.17 12:12«Земля должна принадлежать народу Украины», - глава николаевской «Батькивщины»

26.01.17 11:02За ніч дорожники Миколаївщини використали майже 60 тонн ПСС

26.01.17 10:26Олексій Савченко: «Заходи з енергоефективності освітніх та медичних закладів, об’єктів спортивної інфраструктури – в пріоритеті розвитку Миколаївщини»

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Воскресенье, 29.01.2017

Закругление верхнее-левое

12:46Институт нацпамяти хочет сделать 9 марта выходным

12:34Обострение в АТО: под Авдеевкой идут бои

12:03В Испании создан принтер, печатающий человеческую кожу

11:50Баскетболистки николаевской СДЮСШОР №4 дважды проиграли во Львове

11:40На родео в Новой Зеландии животных заменят людьми в овечьих шкурах

11:24«Эффективный» менеджмент правительства может привести к обнищанию николаевцев — Ясинский

11:06Сегодня родился русский писатель и драматург Антон Чехов

11:00В сети посмеялись над нелепой рекламой теста на беременность

10:50Вива, Куба! Вива, Революция!

10:44Николаевцев учили, как сделать отдых на льду безопасным

10:40Обладатели грин-карт из семи стран попали под запрет на въезд в США

10:20Chanel представил высокую ювелирную коллекцию

10:03Мужественная лирика доктора Богданова

09:45Грибы защитят от старческого слабоумия

09:30У Миколаєві відбувся концерт з нагоди дня народження Моцарта

09:30В Гондурасе петуха посадили в тюрьму

09:18В Петербурге взяли штурмом музей "Новороссии

09:16Кремль: Путин и Трамп обсудили Украину

09:10Задержан за распространение в сети порнографии

08:53Филипп Старк разработал смартфон будущего

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

Фото: Дональд Трамп

15.01.17 12:461230

Трамп начал обратный отсчет до своей инаугурации

15.01.17 12:591040

Сакральное животное Украины: свиньи когда-то помогли выжить предкам украинцев

15.01.17 13:151060

Сутки в АТО: десятки обстрелов, есть потери

15.01.17 13:271850

Тарифы на холодную воду в Николаеве в январе 2017 года

Самые читаемые

17.01.17 18:0017650

Гадание на Крещение 2017: на суженного, на удачу, на деньги, на любовь

25.01.17 09:2212210

Сегодня День Татьяны – праздник студентов

18.01.17 14:266850

Маша Кончаловская: последние новости о состоянии девочки на сегодня

24.01.17 00:416710

«Почему пенсионеры платят квартплату, а депутат Филевский нет?», - Владислав Чайка

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама