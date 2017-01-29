Задержан за распространение в сети порнографии

30-летний житель Заводского района г. Николаев на личной странице в социальной сети распространял видеоматериалы порнографического характера, при этом к трансляции имели открытый доступ все желающие пользователи, одним из которых, по случайному стечению обстоятельств, стал 8-летний мальчик.

Об этом сообщили в Заводском отделе полиции ГУНП Николаевской области.

В полицию поступило заявление от 30-летней местной жительницы о том, что неизвестный распространяет на своей Интернет-странице в соцсети видео порнографического содержания.

По словам заявительницы, об этом она узнала, когда, войдя в свою комнату, стала свидетелем того, как ее малолетний сын, имея свободный доступ к Интернету, просматривал видеозаписи различных пользователей и, случайно натолкнувшись на страницу указанного мужчины, начал смотреть опубликованный им «пикантный» видеоролик.

Факт был внесен в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч.2 ст.301 Уголовного Кодекса Украины «Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов», санкция которой предусматривает наказание в виде наложения штрафа от ста до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на тот же срок, с конфискацией порнографической кино- и видеопродукции, средств ее изготовления и демонстрирования.

В рамках уголовного производства, начатого Заводским отделом полиции ГУНП в Николаевской области, сотрудники отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, совместно правоохранителями Заводского отдела полиции установили личность и место проживания распространителя вышеупомянутого видеоматериала - 30-летнего николаевца.

По месту жительства мужчины был проведен санкционированный обыск, в ходе которого изъяты флэш-карты, жесткие диски, мобильный телефон и компьютерное оборудование, с помощью которого злоумышленник распространял порнографию.

Кроме того, полицейские нашли пакет с веществом растительного происхождения зеленого цвета, по предварительным данным - ​​каннабисом, весом около 100 гр. Все обнаруженное направлено на проведение соответствующих экспертиз.

Продолжаются следственные действия, решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения и, по результатам экспертизы, дополнительной квалификации действий правонарушителя - по признакам ч.1 ст. 309 УК Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта», санкция которой предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.