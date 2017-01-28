В Австрии хакеры захватили отель Издание The Local сообщает, что хакерам удалось взломать систему четырёхзвёздочного отеля в Австрии Romantik Seehotel Jaegerwirt и заблокировать в нём двери, когда внутри находилась постояльцы. Злоумышленники пообещали отдать доступ к системе, если им заплатят полторы тысячи евро в биткоинах. Руководство отеля выполнило требования кибер-преступников. "У нас не было выбора, в отеле находилось 180 постояльцев. Полиция ничем не могла помочь", — заявил главный управляющий Romantik Seehotel Jaegerwirt. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама