15.01.17 08:081290
В Австрии хакеры захватили отель
|28.01.17 19:15
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Издание The Local сообщает, что хакерам удалось взломать систему четырёхзвёздочного отеля в Австрии Romantik Seehotel Jaegerwirt и заблокировать в нём двери, когда внутри находилась постояльцы.
Злоумышленники пообещали отдать доступ к системе, если им заплатят полторы тысячи евро в биткоинах. Руководство отеля выполнило требования кибер-преступников.
"У нас не было выбора, в отеле находилось 180 постояльцев. Полиция ничем не могла помочь", — заявил главный управляющий Romantik Seehotel Jaegerwirt.