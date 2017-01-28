«Барсенок бился головой о цемент»: посетитель Николаевского зоопарка возмутился бездействием ветеринара

28.01.17 19:00Сколько просмотров этой статьи63Сколько комментариев этой статьи0

Посетитель Николаевского зоопарка возмутился тем, что сотрудники зверинца не оказали помощь детенышу снежного барса, который из-за приступов бился головой о цементную поверхность.

Об этом сообщил посетитель зоопарка, ставший свидетелем приступа у животного.

  • В николаевском зоопарке умирает снежный барс. Ну, как умирает, он молодой, он бьется в судорогах, он бьется головой о пол, у него кровотечение из-за этого.

Несмотря на просьбы к сотрудникам и ветеринарам, помощь не оказывается. Позвонили директору зоопарка, он объяснил это тем, что животных травят, - сообщил он.

По словам посетителя зоопарка, его просьбы оказать барсенку помощь были проигнорированы.

  • Я считаю, что это ненормальное отношение сотрудников зоопарка. Нам сказали, что в пол третьего или в пол четвертого, придет ветеринар, которая окажет помощь.

Он был, но помощь не оказана. Просьба заключалась в том, что если животное отравили, то пусть его изолируют в теплое помещение и дадут какую-то мягкую поверхность, чтобы он не бился нижней челюстью и головой об цемент. Хотя бы облегчить страдание животного, - рассказал он.

В свою очередь, директор зоопарка Владимир Топчий, комментируя «Преступности.НЕТ» состояние снежного барсенка, пояснил, что животное болеет.

  • Мы ему объяснили, что у снежного барсенка, время от времени, еще бывают приступы. Мы занимаемся его лечением, - сказал Топчий, - Приступ у него. Сейчас уже все в порядке. Его приступы связаны с его болезнью. При этом, отвечая на вопрос о том, почему барсенок не был переведен в другой вольер, сказал, что его нельзя разлучать с его мамой.

  • Вы думаете, если мы переведем его в другой вольер, то у него приступы исчезнут? Там, что стены из подушек будут сделаны? Забрать ребенка от мамы?

Он вообще откажется от еды. Наверное, мы лучше знаем, что и как лучше нам поступить, чем этот парень, которому лет 20. Пришел раз в год в зоопарк и начал нам тут рассказывать. Наверное, у меня больше болит, чем у него.

Просто человек не хотел ничего слышать. «Нужно малыша куда-то спрятать». «Куда? - говорю ему я, - от мамы спрятать?» Надо в этом хоть чуть-чуть разбираться или хотя бы слышать, когда тебе объясняют, - сказал Топчий.

Напомним, что в конце августа неизвестные посетители за одну неделю отравили двух животных в Николаевском зоопарке. С признаками отравления в конвульсиях умер самец снежного барса Гаспар, а ранее в вольере обнаружили мертвой самку пумы.

После этого появлялась информация о том, что был отравлен детеныш снежного барса. Тогда диретор Николаевского зоопарка опроверг слухи об отравлении детеныша снежного барса

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