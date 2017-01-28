В Николаеве поймали мужчину, который убивал и ел собак

28.01.17 18:45Сколько просмотров этой статьи8Сколько комментариев этой статьи0

Сегодня, 28 января в Николаеве поймали мужчину, который отлавливал собак, а затем их убивал и ел.

Жители дома по ул. Казарского 1-г, рассказали, что в их доме проживает человек, который убивает и ест собак.

На поступившее сообщение оперативно отреагировали сотрудники полиции, а также Центр защиты животных. Прибыв на место, сотрудники провоохранительных органов были шокированы увиденным и вызвали еще один экипаж следователя.

В Центре сообщили, что на даче в ужасных условиях находились пять собак. В присутствии патрульной полиции сотрудники Центра защиты животных изъяли всех животных и забрали их в приют. Собаки будут проверены врачом и в дальнейшем их будут искать новых хозяев.

Так же местные жители заявили, что на даче проводились различные ритуалы, в которых были задействованы убитые животные.

Следствие продолжается.

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Суббота, 28.01.2017

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