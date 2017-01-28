В Лондоне анархисты захватили дом экс-менеджера Газпрома: фото


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28.01.17 17:50Сколько просмотров этой статьи34Сколько комментариев этой статьи0

Сквоттеры захватили 5-этажный особняк российского олигарха Андрей Гончаренко и устроили там приют для бездомных

В Лондоне группа сквоттеров-анархистов заняла пустующий 5-этажный особняк российского олигарха Андрея Гончаренко, бывшего менеджера Газпрома, и использует его в качестве приюта для бездомных. Об этом сообщает The Guardian.

Сквоттеры - Автономная нация анархистов-либертариев, известная как ANAL - сказали, что они вошли в здание через открытое окно 23 января и разместили там около 25 бездомных людей.

Том Фокс, один из сквоттеров, отметил: "Это преступление, что существует так много бездомных людей и в то же время так много пустых зданий. Наша оккупация акцентирует внимание на этой несправедливости".

Согласно официальным данным, в Британии более 200 тысяч домов пустуют в течение более шести месяцев.

Сообщается, что бездомные были рады предложению заселиться в дом олигарха.

Фото: theguardian.com

Представители Гончаренко, компания MCA Shipping Ltd, базирующаяся в Гибралтаре, подали иск в суд. Слушание назначено на 31 января.

Дом является одним из четырех зданий, приобретенных Гончаренко в течение трех лет. Его стоимость оценивается в £15 млн.

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Суббота, 28.01.2017

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