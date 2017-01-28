В Маяках взорвали лодку сына директора «Тузловских лиманов»


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28.01.17 17:00Сколько просмотров этой статьи48Сколько комментариев этой статьи0

Сегодня ночью в селе Маяки Беляевского района на реке Днестр была взорвана лодка сына директора национального природного парка «Тузловские лиманы» Ивана Русева — Романа Русева.

Об этом руководитель заповедника сообщил на своей странице в Фейсбук.

Напомним, летом лодку сына Ивана Русева расстреляли и похитили из нее его друга. По словам директора нацпарка, несмотря на наличие фактов и очевидцев, расследование не ведется. Он сообщил, что на место взрыва лодки в село Маяки выезжали те же следователи, что «упорно» расследуют летний расстрел плавсредства и похищение человека.

«У меня создается все более отчетливое ощущение того, что в моей стране, ради защиты которой, я отдаю свои знания и силы, все отдано на откуп бандитам и беспредельщикам, а в придачу им отданы правоохранительные органы!?», — заявил руководитель нацпарка.

Следователи опросили Романа Русева. По мнению его отца Ивана Русева, сын остался абсолютно беззащитным перед «наглыми бандитами и вандалами»:

«Сына опросили… Он, который не уехал жить в другую страну, имея такую возможность, он, будучи раненым на майдане, защищая свою страну от бандитов и вандалов, сегодня остался абсолютно беззащитным перед еще более наглыми бандитами и вандалами.

Неужели в этой стране, где столько умных, благородных и патриотически настроенных людей, нет будущего??? Неужели поддонки скоро окончательно захватят власть и уничтожат все светлое и доброе, которое нарабатывали наши предки и мечтали, что когда-то и мы с вами и наши потомки будут жить в демократической и безопасной стране".

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Суббота, 28.01.2017

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