В Маяках взорвали лодку сына директора «Тузловских лиманов»

Сегодня ночью в селе Маяки Беляевского района на реке Днестр была взорвана лодка сына директора национального природного парка «Тузловские лиманы» Ивана Русева — Романа Русева.

Об этом руководитель заповедника сообщил на своей странице в Фейсбук.

Напомним, летом лодку сына Ивана Русева расстреляли и похитили из нее его друга. По словам директора нацпарка, несмотря на наличие фактов и очевидцев, расследование не ведется. Он сообщил, что на место взрыва лодки в село Маяки выезжали те же следователи, что «упорно» расследуют летний расстрел плавсредства и похищение человека.

«У меня создается все более отчетливое ощущение того, что в моей стране, ради защиты которой, я отдаю свои знания и силы, все отдано на откуп бандитам и беспредельщикам, а в придачу им отданы правоохранительные органы!?», — заявил руководитель нацпарка.

Следователи опросили Романа Русева. По мнению его отца Ивана Русева, сын остался абсолютно беззащитным перед «наглыми бандитами и вандалами»:

«Сына опросили… Он, который не уехал жить в другую страну, имея такую возможность, он, будучи раненым на майдане, защищая свою страну от бандитов и вандалов, сегодня остался абсолютно беззащитным перед еще более наглыми бандитами и вандалами.

Неужели в этой стране, где столько умных, благородных и патриотически настроенных людей, нет будущего??? Неужели поддонки скоро окончательно захватят власть и уничтожат все светлое и доброе, которое нарабатывали наши предки и мечтали, что когда-то и мы с вами и наши потомки будут жить в демократической и безопасной стране".