На Черниговщине поезд протаранил автомобиль - два человека погибло
|28.01.17 16:50
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В Черниговской области на автодороге «Нежин – Буркивка», вблизи села Яблоневое Нежинского района произошло столкновение автомобиля «ВАЗ 2121» и электропоезда сообщением «Чернигов-Нежин», что привело к гибели двух человек.
Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Черниговско области.
«Установлено, что водитель легкового автомобиля не выполнил требования запрещенного сигнала светловой и звуковой сигнализации, выехал на железнодорожный переезд, где совершил столкновение с электропоездом.
В результате происшествия водитель и пассажир автомобиля «ВАЗ» от полученных травм погибли на месте происшествия», - говорится в сообщении.
По данным полиции, почти через два часа движение по железной дороге на этом направлении
было восстановлено.
Источник : «Преступности.НЕТ»