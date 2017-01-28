На Черниговщине поезд протаранил автомобиль - два человека погибло

В Черниговской области на автодороге «Нежин – Буркивка», вблизи села Яблоневое Нежинского района произошло столкновение автомобиля «ВАЗ 2121» и электропоезда сообщением «Чернигов-Нежин», что привело к гибели двух человек.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Черниговско области.

«Установлено, что водитель легкового автомобиля не выполнил требования запрещенного сигнала светловой и звуковой сигнализации, выехал на железнодорожный переезд, где совершил столкновение с электропоездом.

В результате происшествия водитель и пассажир автомобиля «ВАЗ» от полученных травм погибли на месте происшествия», - говорится в сообщении.

По данным полиции, почти через два часа движение по железной дороге на этом направлении было восстановлено.

Источник : «Преступности.НЕТ»